Il caldo viaggio di Parajumpers (Di venerdì 30 ottobre 2020) Uscire dall’ordinario, superare i propri limiti, viaggiare lontano, con la mente e col corpo. For Your Journey, la campagna AI 2020 di Parajumpers, è un chiaro invito ad espandere i propri orizzonti, a non abbattersi di fronte alle difficoltà e alle intemperie, di qualunque natura siano. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Uscire dall’ordinario, superare i propri limiti, viaggiare lontano, con la mente e col corpo. For Your Journey, la campagna AI 2020 di Parajumpers, è un chiaro invito ad espandere i propri orizzonti, a non abbattersi di fronte alle difficoltà e alle intemperie, di qualunque natura siano.

LaRobiErre : @lrrilevante @salvador_erre odio la folla, il caldo la confusione. Non prendo il sole(bianca sono e resto) Per me l… - VoceDelVerboPar : #autumnvibes... Tè caldo, piatti sfiziosi, foglie scricchiolanti e il mio articolo su Cook Magazine! Un reportage d… - isolanipercaso : #IsolaniPerCaso #Inviaggioconleisolane ?Per scoprire una Sicilia nuova e diversa basta salire in macchina e punta… - EnricoGaido : @UnoFRAtanti Fatto il viaggio all’estero”si” Fatto il caldo il virus e morto”si” Fatto il coglione in discoteca”si”… -

Ultime Notizie dalla rete : caldo viaggio Il caldo viaggio di Parajumpers Vanity Fair.it Il caldo viaggio di Parajumpers

Un progetto che vuole celebrare il viaggio intrapreso da ogni individuo al di là di ... pronto a raccontare i capispalla caldi e avvolgenti della nuova collezione. La linea uomo è l’emblema della ...

Il Rifugio di Briançon non chiude

Il Rifugio solidale di Briançon, situato a 1.326 metri sopra il livello del mare, ha accolto negli ultimi tre anni migliaia di persone stremate che dall’Italia vi giungevano a piedi dopo un viaggio in ...

Un progetto che vuole celebrare il viaggio intrapreso da ogni individuo al di là di ... pronto a raccontare i capispalla caldi e avvolgenti della nuova collezione. La linea uomo è l’emblema della ...Il Rifugio solidale di Briançon, situato a 1.326 metri sopra il livello del mare, ha accolto negli ultimi tre anni migliaia di persone stremate che dall’Italia vi giungevano a piedi dopo un viaggio in ...