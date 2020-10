Il bonus lockdown che arriva dall'Inps per ristoranti e bar (Di venerdì 30 ottobre 2020) È una delle novità del decreto Ristori: dovrebbe arrivare a novembre. Ecco cos'è e come funziona Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) È una delle novità del decreto Ristori: dovrebbere a novembre. Ecco cos'è e come funziona

Economia - una delle novità del decreto Ristori: i datori di lavoro che hanno subìto perdite oltre il 20% a causa delle chiusure avranno la possibilità di scontare del 100% i contributi dei propri ...

Il 3 novembre scatta il bonus bici: ecco come fare richiesta

Nel complesso, per questo bonus mobilità il governo ha stanziato al momento 210 ... dato che sempre secondo i dati di Confindustria Ancma soltanto nel primo mese di lockdown sono state vendute oltre ...

