Il 3 novembre scatta il bonus bici: ecco come fare richiesta (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Foto: Milo Sciaky)Il 3 novembre, all'indirizzo www.buonomobilità.it, verrà messa online dal ministero dell'Ambiente l'applicazione per richiedere il bonus mobilità, con cui si potrà presentare la domanda per ottenere fino a 500 euro di rimborso o di sconto sull'acquisto di una bicicletta, anche con pedalata assistita, o di altri mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, segway, hoverboard o di servizi di mobilità condivisa. E in preparazione al click day che scatterà tra pochi giorni, dopo diversi rinvii, l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma) ha diffuso alcune raccomandazioni per i cittadini che intendano approfittare di questa misura. In primo luogo l'associazione raccomanda di attivare per ...

