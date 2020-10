Ibrahimovic contro il Covid, la campagna per Regione Lombardia: «Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver sfidato e vinto la sua battaglia personale contro il Covid, Zlatan Ibrahimovic ha prestato il proprio volto per una campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina. Il video, girato con la collaborazione della Regione lombarda, vede l’attaccante svedese ‘sfilare’ sul Belvedere di Palazzo Lombardia. Invincibile nell’azzurro di una Milano soleggiata, dopo essersi fermato qualche istante ad ammirare la città, rivolge all’obiettivo il proprio messaggio. Leggi anche >> Zlatan Ibrahimović positivo al coronavirus: salta la partita di Europa League Zlatan Ibrahimovic contro il Covid: la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver sfidato e vinto la sua battaglia personaleilha prestato il proprio volto per unadi sensibilizzazione all’uso della mascherina. Il video, girato con la collaborazione dellalombarda, vede l’attaccante svedese ‘sfilare’ sul Belvedere di Palazzo. Invincibile nell’azzurro di una Milano soleggiata, dopo essersi fermato qualche istante ad ammirare la città, rivolge all’obiettivo il proprio messaggio. Leggi anche >>Ibrahimović positivo al corona: salta la partita di Europa Leagueil: la ...

