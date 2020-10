I Vigneti Terrazzati della Valtellina entrano nel Registro nazionale dei paesaggi rurali

(Di venerdì 30 ottobre 2020) I “del Versante Reticodi diritto neldeidi interesse storico, per le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali qui espresse nel corso dei secoli. Si tratta di uno dei nove nuoviitaliani per i quali la ministra Teresa Bellanova ha firmato i decreti di iscrizione. Tra questi, come annunciato nelle scorse settimane da WineMag.it, anche la Val di Cembra. Si tratta dell’effetto più immediatorecente approvazione da parte dell’Osservatoriodelo Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze ...

In val di Cembra, in Trentino, tra piccoli borghi e filari incendiati dai colori dell'autunno. A piedi o su un'e-bike, su e giù per la Strada del vino.Le coltivazioni si sviluppano in gran parte tra i 350 e i mille metri ma l’esposizione è più decisiva di quanto non sia l’altezza ...