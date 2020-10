I presidi pugliesi si oppongono alla chiusura delle scuole voluta da Emiliano

Leggi su agi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - L'Associazione nazionaledella Puglia boccia l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale, Michele, che "limita quasi fino ad annullarla l'attività didattica in presenzadi ogni ordine e grado (infanzia esclusa), sulla base di una non dimostrata relazione che intercorrerebbe fra l'esercizio di una tale attività e il preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 nella nostra regione". Iin un documento sottolineano che l'aumento dei contagi "è invece sensibilmente correlato, come lo stesso Presidenteaveva già riconosciuto nel motivare le due precedenti ordinanze nn. 307 e 399, al 'notevole aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza della riapertura ...