I novelli Robin Hood griffati lottano contro l’obiettivo sbagliato

(Di venerdì 30 ottobre 2020) di Mattia Zàccaro Garau La crisi è molto democratica. Non per i suoi effetti, ma per ciò che la causa. Anzi per chi la fa. Come ci insegna Naomi Klein in ‘Una rivoluzione ci salverà’, dichiarare una crisi non è facoltà esclusiva di politici o degli establishment che governano. A poterlo fare sono “anche i movimenti di massa di gente comune”. Gli esempi sono molti: l’abolizionismola schiavitù, il movimento per i diritti civilila discriminazione razziale, il femminismoquella sessuale, gli anti-apartheidil dramma sudafricano. E si potrebbe continuare ad elencare le crisi che sono state istituzionalizzate da gruppi di persone – dal basso e non dall’alto. Le crisi è ciò che separa: è ...