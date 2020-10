I Maneskin si mettono “a nudo” per il nuovo singolo, ma Instagram li censura (Di venerdì 30 ottobre 2020) I Maneskin a nudo per il nuovo brano, ma Instagram li censura I Maneskin sono tornati con un nuovo singolo, Vent’anni, uscito proprio il 30 ottobre, (dopo due anni di silenzio) ma il nuovo poster non è piaciuto particolarmente ad Instagram, che ha applicato quasi tempestivamente la censura. La band, senza perdersi d’animo, ha poi condiviso un post su Instagram: “Soltanto per un capezzolo? Non siete pronti per il resto” si legge sul loro account, a corredo della foto che vede chiaramente espressa la censura del social newtork. “Contenuto post rimosso per nudo o atti sessuali”, si legge. La fotografia in questione è quella che troverete ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ia nudo per ilbrano, malisono tornati con un, Vent’anni, uscito proprio il 30 ottobre, (dopo due anni di silenzio) ma ilposter non è piaciuto particolarmente ad, che ha applicato quasi tempestivamente la. La band, senza perdersi d’animo, ha poi condiviso un post su: “Soltanto per un capezzolo? Non siete pronti per il resto” si legge sul loro account, a corredo della foto che vede chiaramente espressa ladel social newtork. “Contenuto post rimosso per nudo o atti sessuali”, si legge. La fotografia in questione è quella che troverete ...

Loro rispondono: 'Non siete pronti per il resto' #maneskin

