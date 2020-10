I dati della settimana sul coronavirus in Italia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Contagi, ricoverati e decessi continuano a crescere a ritmi allarmanti, soprattutto in province come Milano, Monza, Varese, Genova e in Valle d'Aosta Leggi su ilpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Contagi, ricoverati e decessi continuano a crescere a ritmi allarmanti, soprattutto in province come Milano, Monza, Varese, Genova e in Valle d'Aosta

RaiNews : 'I dati dell’ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe - documentano il crol… - NicolaPorro : Allarme su dati e contagi, #lockdown e coprifuoco. Il Covid e il regime della ?????????? ?? - mirkocalemme : Il #Napoli ha battuto in trasferta una delle migliori squadre della Liga partendo con cinque titolari in panchina (… - VespaSono : RT @AndreaRoventini: Thread sulle politiche economiche dei nuovi lockdown. Data la maggiore incertezza e debolezza delle imprese sono neces… - Antonio73737373 : @AmoLaMiaPatria La grande farsa.. Adesso al tg della 7 mentana chiedera altri arresti per chi pubblica anche i dati… -