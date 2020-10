"I boss nigeriani sempre più forti, rischiamo altri casi come quello di Pamela" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandra Benignetti Secondo il legale della famiglia di Pamela Mastropietro Innocent Oseghale potrebbe essere legato ai culti nigeriani: "Impossibile che abbia fatto tutto da solo, agì per conto dei clan" A guidare il sodalizio criminale sgominato nei giorni scorsi in Emilia Romagna era un dj di musica afro beat. Per tutti era Boogie. Per i suoi affiliati, invece, Emmanuel Okenwa, era il "re di Ferrara". Il capo della costola ferrarese dei Viking, uno dei più violenti "cult" nigeriani, manovrava chili di cocaina, ordinava estorsioni, aggressioni ai clan rivali e faceva prostituire decine di connazionali. La violenza è il minimo comun denominatore del gruppo, tra riti di affiliazione, intimidazioni e punizioni per chi violava le regole del clan. Proprio l’assalto del 2018 ad un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandra Benignetti Secondo il legale della famiglia diMastropietro Innocent Oseghale potrebbe essere legato ai culti: "Impossibile che abbia fatto tutto da solo, agì per conto dei clan" A guidare il sodalizio criminale sgominato nei giorni scorsi in Emilia Romagna era un dj di musica afro beat. Per tutti era Boogie. Per i suoi affiliati, invece, Emmanuel Okenwa, era il "re di Ferrara". Il capo della costola ferrarese dei Viking, uno dei; violenti "cult", manovrava chili di cocaina, ordinava estorsioni, aggressioni ai clan rivali e faceva prostituire decine di connazionali. La violenza è il minimo comun denominatore del gruppo, tra riti di affiliazione, intimidazioni e punizioni per chi violava le regole del clan. Proprio l’assalto del 2018 ad un ...

Salvato39803016 : RT @EsteriLega: L’africano al servizio della giunta PD nascondeva la mafia Ferrara in balia dei clan nigeriani, ma il mediatore del Comune… - atestaltasempre : RT @EsteriLega: L’africano al servizio della giunta PD nascondeva la mafia Ferrara in balia dei clan nigeriani, ma il mediatore del Comune… - flaviotiravento : RT @EsteriLega: L’africano al servizio della giunta PD nascondeva la mafia Ferrara in balia dei clan nigeriani, ma il mediatore del Comune… - patriziagatto3 : RT @EsteriLega: L’africano al servizio della giunta PD nascondeva la mafia Ferrara in balia dei clan nigeriani, ma il mediatore del Comune… - IMoresi : RT @EsteriLega: L’africano al servizio della giunta PD nascondeva la mafia Ferrara in balia dei clan nigeriani, ma il mediatore del Comune… -

Ultime Notizie dalla rete : boss nigeriani Mafia nigeriana: 70 arresti tra Torino e Ferrara, tra i boss un deejay afro-beat La Repubblica "I boss nigeriani sempre più forti, rischiamo altri casi come quello di Pamela"

Per i suoi affiliati, invece, Emmanuel Okenwa, era il "re di Ferrara". Il capo della costola ferrarese dei Viking, uno dei più violenti "cult" nigeriani, manovrava chili di cocaina, ordinava ...

"Dammi seicento euro o ti faccio stuprare"

Così il clan chiedeva il pizzo a una venditrice ambulante: "Io qui faccio quello che voglio". Il giudice: "Clima di assoggettamento e omertà" ...

Per i suoi affiliati, invece, Emmanuel Okenwa, era il "re di Ferrara". Il capo della costola ferrarese dei Viking, uno dei più violenti "cult" nigeriani, manovrava chili di cocaina, ordinava ...Così il clan chiedeva il pizzo a una venditrice ambulante: "Io qui faccio quello che voglio". Il giudice: "Clima di assoggettamento e omertà" ...