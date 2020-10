Hockey pista: le Coppe Europee sono sospese sino al 31 dicembre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: con un comunicato apparso sul proprio sito, WS-Europe Rink Hockey ha reso nota la decisione di voler sospendere tutti gli svolgimenti delle Coppe Europee sino al 31 dicembre 2020. A causa della nuova impennata della pandemia, l’Eurolega, la WS Europe Cup e la Female League Cup verranno quindi ridisegnate nel 2021 al fine di trovare un nuovo format che, entro maggio dell’anno prossimo, possa incoronare tre squadre come le varie “Regine d’Europa”. Una decisione sofferta ma che, spiega il segretario di WS Europe Agostinho Silva sulle pagine del Tirreno, si è resa necessaria sia a livello sia sanitario sia a livello logistico. Bassano e Follonica quindi, le rappresentanti italiane che avrebbero rispettivamente giocato ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: con un comunicato apparso sul proprio sito, WS-Europe Rinkha reso nota la decisione di voler sospendere tutti gli svolgimenti delleal 31. A causa della nuova impennata della pandemia, l’Eurolega, la WS Europe Cup e la Female League Cup verranno quindi ridisegnate nel 2021 al fine di trovare un nuovo format che, entro maggio dell’anno prossimo, possa incoronare tre squadre come le varie “Regine d’Europa”. Una decisione sofferta ma che, spiega il segretario di WS Europe Agostinho Silva sulle pagine del Tirreno, si è resa necessaria sia a livello sia sanitario sia a livello logistico. Bassano e Follonica quindi, le rappresentanti italiane che avrebbero rispettivamente giocato ...

Il Covid-19 ferma i biancocelesti di Biancucci. In pista domenica l’under 17. Castiglione della Pescaia: Si ferma anche la Blue Factor Castiglione in serie A2. Alcuni atleti della squadra che ...

Nonostante le mille difficoltà del periodo e l’annuncio di tre gare rinviate a data da destinarsi, la Serie A1 di hockey pista prova ad andare avanti preparandosi a vivere la quarta giornata della sta ...

Il Covid-19 ferma i biancocelesti di Biancucci. In pista domenica l'under 17. Castiglione della Pescaia: Si ferma anche la Blue Factor Castiglione in serie A2. Alcuni atleti della squadra che ...