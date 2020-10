“Ho fatto il tampone”. Mara Venier, l’annuncio online: “Tutti volevate saperlo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono davvero moltissime i Vip che, in questi ultimi giorni, hanno dichiarato di aver contratto il Covid. La prima super star di questa settimana e stata Gerry Scotti, che, tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Insomma, una vera e propria staffetta in cui la staffetta la passi ma ti rimane comunque in mano. Da quando Gerry ha dato il La, hanno cominciato a piovere diversi nomi. Cominciando da Picone di Striscia la Notizia, che, in realtà, era risultato positivo al test rapido, ed era in attesa di quello molecolare. Fino ad arrivare ad Ornella Vanoni e Carlo Conti. A questa sfilza di big che, ahinoi, sono risultati positivi, se ne aggiunge anche un altro. (Continua dopo le foto) Visualizza questo post su Instagram Un abbraccio a Carlo Conti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono davvero moltissime i Vip che, in questi ultimi giorni, hanno dichiarato di aver contratto il Covid. La prima super star di questa settimana e stata Gerry Scotti, che, tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Insomma, una vera e propria staffetta in cui la staffetta la passi ma ti rimane comunque in mano. Da quando Gerry ha dato il La, hanno cominciato a piovere diversi nomi. Cominciando da Picone di Striscia la Notizia, che, in realtà, era risultato positivo al test rapido, ed era in attesa di quello molecolare. Fino ad arrivare ad Ornella Vanoni e Carlo Conti. A questa sfilza di big che, ahinoi, sono risultati positivi, se ne aggiunge anche un altro. (Continua dopo le foto) Visualizza questo post su Instagram Un abbraccio a Carlo Conti ...

