Ho avuto il coronavirus | ma ho ancora paura

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Eccomi. Uno dei tanti che nella bufera di aprile ha fatto sedici giorni d’ospedale. Casco CPAP, terapia subintensiva e quei giorni a capire quanto la combinazione tra un fisico che non è tra i più integri (sovrappeso, diabetico e iperteso) e il virus ospite, m’avrebbe trascinato giù. Eccomi. A cercare di leggere di quei casi di chi l’ha ripreso. E come per tutto quello che accompagna la narrazione del covid, ne leggo di ogni. Intanto dal sierologico scopro chequalche anticorpo sviluppato durante la malattia resiste. Poca roba, fra un po’ sarò senza scudo come tanti altri. Eccomi. Ma la casistica nel mondo che dice? Due casi accertati in oriente leggo dal Professor Galli del Sacco. Parlo con dei medici amici “si, può risuccedere ma il fisico potrebbe ...