Hankook stila la guida per avere la massima cura degli pneumatici

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Gomme lisce oltre ogni limite, spesso sgonfie, di marche diverse su ogni ruota, invernali d'estate e estive d'inverno: passeggiando per strada, a volte basta, anche solo per gioco, dare un'occhiata ...

Avere cura delle proprie gomme significa avere cura di se stessi e della propria sicurezza, proprio per questo Hankook, uno dei leader mondiali nella produzione di pneumatici sia estivi che ...In questo senso Hankook, uno dei leader nella produzione di gomme invernali, ha pubblicato sul suo sito un interessante decalogo con le regole auree da seguire per poter continuare a guidare in ...