Halloween, la Luna blu illuminerà la notte delle streghe (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il 31 Ottobre la tradizionale notte delle streghe sarà illuminata dalla suggestiva Luna blu, un fenomeno che si verifica ogni 2 o 5 anni, quando nell’arco di un mese o di una stagione capita di avere due Lune piene.Nuvole permettendo, dunque, cosa vedremo nel cielo? Non propriamente una Luna di colore blu, ma una Luna che apparirà più grande del solito e sarà di nuovo piena dopo il plenilunio del primo d’ottobre.Uno spettacolo naturale tutto da osservare in una notte di Halloween diversa da solito. Invece di feste e pellegrinaggi casa per casa, banditi in tempi di pandemia, almeno per quest’anno lo sfondo alle storie di fantasmi e mondi che si incontrano potrà ben essere questa danza orbitale di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il 31 Ottobre la tradizionalesarà illuminata dalla suggestivablu, un fenomeno che si verifica ogni 2 o 5 anni, quando nell’arco di un mese o di una stagione capita di avere due Lune piene.Nuvole permettendo, dunque, cosa vedremo nel cielo? Non propriamente unadi colore blu, ma unache apparirà più grande del solito e sarà di nuovo piena dopo il plenilunio del primo d’ottobre.Uno spettacolo naturale tutto da osservare in unadidiversa da solito. Invece di feste e pellegrinaggi casa per casa, banditi in tempi di pandemia, almeno per quest’anno lo sfondo alle storie di fantasmi e mondi che si incontrano potrà ben essere questa danza orbitale di ...

