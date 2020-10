Halloween, il Coronavirus non ferma le sorelle Kardashian-Jenner (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nonostante il Coronavirus, le sorelle Kardashian-Jenner non hanno rinunciato a mascherarsi per Halloween per tenere alto il morale dei loro figli e dei loro follower. Kim si è travestita da Carole Baskin, Kylie inveda da Red Ranger dei Power Rangers. Per i loro figli, e per i suoi followers, Kim Kardashian e Kylie Jenner farebbero di tutto, anche mascherarsi per Halloween nonostante in tutto il mondo, causa Coronavirus, ci sia poco da festeggiare. Loro sono le Kardashian-Jenner, i fan vivono dei loro post e loro non li vogliono certo deludere. Kim quest’anno ha scelto il costume di Carole Baskin, imprenditrice americana appassionata di animali, soprattutto di grandi felini, che è ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nonostante il, lenon hanno rinunciato a mascherarsi perper tenere alto il morale dei loro figli e dei loro follower. Kim si è travestita da Carole Baskin, Kylie inveda da Red Ranger dei Power Rangers. Per i loro figli, e per i suoi followers, Kime Kyliefarebbero di tutto, anche mascherarsi pernonostante in tutto il mondo, causa, ci sia poco da festeggiare. Loro sono le, i fan vivono dei loro post e loro non li vogliono certo deludere. Kim quest’anno ha scelto il costume di Carole Baskin, imprenditrice americana appassionata di animali, soprattutto di grandi felini, che è ...

TheVolatility : E alla fine di tutto questo, gli unici che festeggiano 'allouin' sono gli abitanti di Wuhan. Eppi Allouin a tutti.… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: la Presidente Tesei ha firmato un'ordinanza che riguarda: Dad al 100% per medie inferiori e superior… - RegioneUmbria : #coronavirusumbria: la Presidente Tesei ha firmato un'ordinanza che riguarda: Dad al 100% per medie inferiori e sup… - YoungGanesha : - Sto andando al cimitero. - Ma non è il caso di evitare, almeno quest'anno? - Ho già saltato Halloween. - Credo di… - SammmyOne : @marcomarsilio #Covid_19 #coronavirus #abruzzo -