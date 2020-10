Guenda Goria avverte presenze nella casa: “Vedo una donna con il velo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’effetto Halloween è percepibile anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove alcuni degli inquilini presenti sono stati coinvolti da presunte presenze e spettri. A rendersi protagonista dell’episodio Guenda Goria che, parlando con Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, ha avuto un momento di smarrimento ripreso proprio dalle sue coinquiline. Guenda si è poi rivolta a Elisabetta Gregoraci e le ha rivelato di aver visto accanto a lei una donna con il velo, una dichiarazione che ha lasciato la conduttrice interdetta e che l’ha riportata con la mente alla madre mancata. La scena, non documentata online con un video, è divenuta subito virale e ironizzata dagli utenti del web che non hanno potuto fare a meno che sorridere e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’effetto Halloween è percepibile anche all’interno delladel Grande Fratello Vip dove alcuni degli inquilini presenti sono stati coinvolti da presuntee spettri. A rendersi protagonista dell’episodioche, parlando con Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, ha avuto un momento di smarrimento ripreso proprio dalle sue coinquiline.si è poi rivolta a Elisabetta Gregoraci e le ha rivelato di aver visto accanto a lei unacon il velo, una dichiarazione che ha lasciato la conduttrice interdetta e che l’ha riportata con la mente alla madre mancata. La scena, non documentata online con un video, è divenuta subito virale e ironizzata dagli utenti del web che non hanno potuto fare a meno che sorridere e ...

