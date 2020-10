Grecia, c’è chi alla sinistra fa il funerale (e vale pure per l’Italia) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un libro giallo per guardarsi allo specchio: il fallimento della socialdemocrazia non è solo meramente partitocratico, ma ideologico perché si è piegato agli squilibri della globalizzazione di Francesco De Palo In Grecia si fa il funerale alla sinistra, per ora solo in un libro che si apre con una bara portata in piazza dagli ultimi, ovvero poveri, immigrati e vecchi militanti che hanno realizzato oggi i frutti di un impegno di ieri. Ovvero una debacle. Non chiamatelo più solo il Montalbano dell’Acropoli: Petros Markaris, in libreria con il suo ultimo giallo intitolato “L’omicidio è denaro” (La Nave di Teseo), da tempo è ormai tanto altro. Scrittore, intellettuale scomodo perché franco e anche fine analista di mille e più fenomeni che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un libro giallo per guardarsi allo specchio: il fallimento della socialdemocrazia non è solo meramente partitocratico, ma ideologico perché si è piegato agli squilibri della globalizzazione di Francesco De Palo Insi fa il, per ora solo in un libro che si apre con una bara portata in piazza dagli ultimi, ovvero poveri, immigrati e vecchi militanti che hanno realizzato oggi i frutti di un impegno di ieri. Ovvero una debacle. Non chiamatelo più solo il Montalbano dell’Acropoli: Petros Markaris, in libreria con il suo ultimo giallo intitolato “L’omicidio è denaro” (La Nave di Teseo), da tempo è ormai tanto altro. Scrittore, intellettuale scomodo perché franco e anche fine analista di mille e più fenomeni che si ...

