Gratta e Vinci, maxi truffa milionaria: come i dipendenti ingannavano il sistema (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma: dipendenti della Lottomatica intercettavano i biglietti vincenti e li facevano incassare dai loro famigliari Scoperta la truffa messa in atto da alcuni dipendenti della Lottomatica: erano riusciti ad escogitare un sistema per intercettare i biglietti milionari vincenti; i biglietti venivano quindi incassati dai propri famigliari. La truffa ha fruttato così 24 milioni di euro, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma:della Lottomatica intercettavano i biglietti vincenti e li facevano incassare dai loro famigliari Scoperta lamessa in atto da alcunidella Lottomatica: erano riusciti ad escogitare unper intercettare i biglietti milionari vincenti; i biglietti venivano quindi incassati dai propri famigliari. Laha fruttato così 24 milioni di euro, … L'articolo proviene da YesLife.it.

GDF : #GDF Nucleo Speciale #PoliziaValutaria: dipendenti #infedeli della concessionaria dei giochi per conto dello #Stato… - HuffPostItalia : 'Champagne'. Dipendenti infedeli intascavano Gratta e Vinci milionari: sequestrati 27 milioni di euro - fainformazione : Intercettavano e incassavano Gratta e Vinci con vincita milionaria: indagati 12 dipendenti 'infedeli' di Lottomatic… - fainfocronaca : Intercettavano e incassavano Gratta e Vinci con vincita milionaria: indagati 12 dipendenti 'infedeli' di Lottomatic… - SORINGABIB1 : COLPA DEI MIGRANTI?!! NO NO, L'ESEMPIO DELLA LEGA E ALTRI!!! -