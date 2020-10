Gratta e Vinci, così scoprivano biglietti vincenti e incassavano milioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presunti dipendenti “infedeli” di Lottomatica avrebbero individuato la localizzazione di Gratta e Vinci vincenti incassando milioni di euro Avrebbero “intercettato” e incassato quattro biglietti del Gratta e Vinci per un valore di 27 milioni di euro, tra il 2015 e il 2019. Per questa ragione, i finanzieri hanno eseguito dei sequestri nei confronti di 12 … L'articolo Gratta e Vinci, così scoprivano biglietti vincenti e incassavano milioni Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presunti dipendenti “infedeli” di Lottomatica avrebbero individuato la localizzazione diincassandodi euro Avrebbero “intercettato” e incassato quattrodelper un valore di 27di euro, tra il 2015 e il 2019. Per questa ragione, i finanzieri hanno eseguito dei sequestri nei confronti di 12 … L'articolo, cosìCuriosauro.

