Grande Fratello Vip, Stefania Orlando su Elisabetta Gregoraci: "Che è venuta a fare qua, sembra che sta in vacanza" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefania evidenzia i suoi dubbi a Maria Teresa riguardo il comportamento di Elisabetta al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 ottobre 2020)evidenzia i suoi dubbi a Maria Teresa riguardo il comportamento dialVip.

