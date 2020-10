Grande Fratello Vip, pesantissima accusa: “È tutto truccato” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolo Grande Fratello Vip, pesantissima accusa: “È tutto truccato” . Stefania Orlando, attrice, cantautrice, conduttrice italiana ora concorrente del GF Vip, mostra dei dubbi riguardo il televoto. Stefania Orlando esterna dei dubbi riguardo il televoto a Guenda Goria, compagna del Grande Fratello Vip. Il televoto è stato prolungato di troppo, qualcosa mi puzza questo il pensiero della showgirl. La donna dai capelli biondi rischia di … Leggi su youmovies (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articoloVip,: “Ètruccato” . Stefania Orlando, attrice, cantautrice, conduttrice italiana ora concorrente del GF Vip, mostra dei dubbi riguardo il televoto. Stefania Orlando esterna dei dubbi riguardo il televoto a Guenda Goria, compagna delVip. Il televoto è stato prolungato di troppo, qualcosa mi puzza questo il pensiero della showgirl. La donna dai capelli biondi rischia di …

