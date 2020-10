Grande Fratello Vip | account fake condizionano il televoto? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Matilde Brandi, proprio ieri, ha sostenuto che Antonella Elia “condizionerebbe” il. La ex concorrente delVip si è scordata di un tassello fondamentale per il reality show: il pubblico social, vero mattatore del programma Mediaset.Vip,ilche succede Twitter, in questo caso, è in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.