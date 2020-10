Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando all'attacco di Elisabetta Gregoraci: "Che sei venuta a fare?" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefania Orlando ha attaccato ancora Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5, e ora anche Rosalinda Cannavò sembra essere d'accordo con lei. Stefania Orlando ancora all'attacco di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5, anche se questa volta non in presenza della diretta interessata ma chiacchierando con Rosalinda Cannavò, nuova adepta dello "Stefania pensiero" per dir così a proposito dell'ex moglie di Flavio Briatore. Le due concorrenti si punzecchiano - e spesso molto di più - da settimane, da quando cioè Stefania Orlando, accusata di essere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha attaccato ancoranella casa delVip 5, e ora anche Rosalinda Cannavò sembra essere d'accordo con lei.ancora all'dinella casa delVip 5, anche se questa volta non in presenza della diretta interessata ma chiacchierando con Rosalinda Cannavò, nuova adepta dello "pensiero" per dir così a proposito dell'ex moglie di Flavio Briatore. Le due concorrenti si punzecchiano - e spesso molto di più - da settimane, da quando cioè, accusata di essere ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - toxxicwannabe : Ma questo è uno dei televoti più ansiogeni di tutta la storia del Grande Fratello. Non ce la faccio #GFVIP - Naomy79302603 : RT @dahgalgg: Uno dei momenti migliori del Grande Fratello è quando la produzione ha chiamato Tommaso e lui si è spaventato tantissimo, ed… -