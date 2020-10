Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck piange per la mancanza della figlia Giada (video) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Passano i giorni e la mancanza degli affetti inizia a farsi sentire nella casa del Grande Fratello Vip 5. A patirne maggiormente negli ultimi giorni la contessa Patrizia De Blanck, che da oltre un mese e mezzo non ha notizie della figlia Giada. La ragazza, nota nell’ambiente dello spettacolo, non si è ancora fatta sentire dalla mamma, che non è mai stata così lontano da lei da quando è nata. Dopo essersi innervosita con Tommaso Zorzi, tanto da arrivare a chiamarlo – prima dietro le spalle, poi frontalmente – “stronz*“, la concorrente del reality di Canale 5 è crollata in lacrime in Confessionale. Anche i nobili piangono, direbbe qualcuno, ma non vogliono farsi vedere dagli altri. ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Passano i giorni e ladegli affetti inizia a farsi sentire nella casa delVip 5. A patirne maggiormente negli ultimi giorni la contessaDe, che da oltre un mese e mezzo non ha notizie. La ragazza, nota nell’ambiente dello spettacolo, non si è ancora fatta sentire dalla mamma, che non è mai stata così lontano da lei da quando è nata. Dopo essersi innervosita con Tommaso Zorzi, tanto da arrivare a chiamarlo – prima dietro le spalle, poi frontalmente – “stronz*“, la concorrente del reality di Canale 5 è crollata in lacrime in Confessionale. Anche i nobili piangono, direbbe qualcuno, ma non vogliono farsi vedere dagli altri. ...

