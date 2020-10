Grande Fratello Vip 5: il confronto tra Amedeo Goria, Guenda e Maria Teresa Ruta (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Stasera, 30 ottobre 2020, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Amedeo Goria si è confrontato con l’ex moglie Maria Teresa Ruta dopo la sfuriata dello scorso lunedì. Il giornalista, qualche settimana, in un’intervista, aveva etichettato la figlia Guenda come ‘bipolare’ per, poi, ritrattare completamente: Amedeo Goria fa chiarezza: “Mia figlia Guenda non è bipolare, lei sta benissimo” Goria: “Guenda è troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso e significato a delle parole che ho scambiato con un giornalista. Io sono un giocherellone, un ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Stasera, 30 ottobre 2020, durante la quattordicesima puntata del ‘Vip’,si è confrontato con l’ex mogliedopo la sfuriata dello scorso lunedì. Il giornalista, qualche settimana, in un’intervista, aveva etichettato la figliacome ‘bipolare’ per, poi, ritrattare completamente:fa chiarezza: “Mia figlianon è bipolare, lei sta benissimo”: “è troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso e significato a delle parole che ho scambiato con un giornalista. Io sono un giocherellone, un ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - LSantillo_96 : Amedeo Goria pentitissimo di aver accettato l'invito del Grande Fratello. #GFVip #GFVip5 - Fabula401 : L'ANNO PROSSIMO MI METTETE TOMMASO ZORZI A CONDURRE IL GRANDE FRATELLO VIP O NON LO GUARDO. VOGLIO UN CONDUTTORE CA… -