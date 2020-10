Grande Fratello Vip 5 | anticipazioni 30 ottobre | arriva Paolo Brosio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Stasera in prime time, come ogni venerdì, andrà in onda ilVip 5 giunto alla quattordicesima puntata. Il padrone di Casa Alfonso Signorini tornerà a collegarsi in diretta con i vipponi per affrontare insieme a loro un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Questa sera, nel corso della diretta, varcherà la porta rossa un nuovo concorrente, pronto a mettersi in gioco. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più riguardo la puntata odierna. GF Vip 5, ci sarà una nuova eliminazione Questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. A rischio eliminazione, lo ricordiamo ci sono: Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Francesco Oppini, e Stefania Orlando. Come di consueto il meno votato dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia, per poi ...