Governo | Cdm | cittadinanza italiana a direttore National Gallery di Londra Finaldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, visto il parere favorevole del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha deliberato il conferimento della, per meriti speciali, al dott. Gabriele Mariadelladi, in considerazione del contributo speso per la diffusione della culturanel Regno Unito e nel mondo, attraverso la realizzazione di numerose mostre e pubblicazioni sulla pittura, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, ricevendo per l'attività svolta vari riconoscimenti, tra i quali il Fiac Excellency Award per la promozione ...