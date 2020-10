Gli Orologi del Diavolo, la nuova fiction con Beppe Fiorello al via (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prende il via lunedì 2 novembre per quattro prime serate di seguito l’ambiziosa fiction di Rai1 Gli Orologi del Diavolo con Beppe Fiorello. Ispirata ad una storia vera per ritmo e azione guarda alla serialità anglosassone come ha spiegato la stessa star della serie: “Non aspettatevi la solita fiction, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critiche: le scene sono mozzafiato, è girata tra Italia e Spagna, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano”. Gli Orologi del Diavolo, la trama anticipazioni Il protagonista (Marco Merani), interpretato dall’attore siciliano “è un motorista nautico con un passato nelle gare off-shore e un ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prende il via lunedì 2 novembre per quattro prime serate di seguito l’ambiziosadi Rai1 Glidelcon. Ispirata ad una storia vera per ritmo e azione guarda alla serialità anglosassone come ha spiegato la stessa star della serie: “Non aspettatevi la solita, questa storia non ha nulla da invidiare a quelle americane o britanniche tanto osannate dalla critiche: le scene sono mozzafiato, è girata tra Italia e Spagna, è adrenalina pura, i colpi di scena si sprecano”. Glidel, la trama anticipazioni Il protagonista (Marco Merani), interpretato dall’attore siciliano “è un motorista nautico con un passato nelle gare off-shore e un ...

Giuseppe Fiorello torna su Rai1 con 'Gli Orologi del Diavolo', dal 2 novembre per quattro lunedì per un totale di 8 puntate. La serie è stata girata tra l'Italia e la Spagna, è ispirata alla ...

