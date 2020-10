Giulio Berruti a Verissimo parla della sua malattia e di Maria Elena Boschi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Per la prima volta in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, l'affascinante attore hatosua nuova storia d'amore, che tanto ha fatto chiacchierare negli ultimi mesi. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ZoomMagazineIT : Verissimo, Giulio Berruti parla della sua storia con Maria Elena Boschi: “Sono felice” - donatda : #Repost @verissimotv • • • • • • Dalla carriera al suo nuovo amore: domani si racconterà a #Verissimo l’attore dagl… - ErreEffe7 : #Verissimo è sempre sul pezzo. Domani Giulio #Berruti parla della sua storia con Maria Elena #Boschi: “Sono felice,… - SMSNEWSOFFICIAL : A “VERISSIMO” GIULIO BERRUTI PARLA DELLA SUA STORIA D’AMORE CON MARIA ELENA BOSCHI: “Sono felice. E’ una persona a… - AgenziaOpinione : canale 5 – “ A VERISSIMO “ * Sabato 31 ottobre: « MICHELLE HUNZIKER, FRANCESCO RENGA, GIULIO BERRUTI E MARCO MASINI… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Berruti

Per la prima volta in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, l'affascinante attore ha parlato della sua nuova storia d'amore, che tanto ha fatto chiacchierare negli ultimi mesi.“Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”. Giulio Berruti parla per la prima volta a Verissimo della sua storia d ...