Giulia Luzi | Prescindere da te è il nuovo singolo Testo e Video

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dal 30 ottobre 2020, è disponibile ildi, o semplicemente, dal titoloda te, che arriva dopo il buon successo ottenuto dalestivo, Mon Amour (che ha superato 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube),che vede la partecipazione di Samuel Storm, recentemente pubblicato anche in Francia. Anche ilufficiale, diretto da Mauro Russo, è già disponibile su YouTube., nelle dichiarazioni ufficiali, ha affermato che il brano, riguardante la fine di un amore, contiene un messaggio importante indirizzato a tutte le donne: Cantarla oggi ha un significato diverso rispetto, anche solo, a tre anni fa quando il concetto ...

Prescindere da te è un brano di Giulia Luzi, prodotto dal Maestro Luca Chiaravalli per l'Etichetta Discografica Dischi dei Sognatori di Marco Rettani, distribuita da Artist First.