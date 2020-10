Giulia Di Sabatino foto osé, indotta a produrre materiali compromettenti: a processo un 30enne (Di venerdì 30 ottobre 2020) Morte Giulia Di Sabatino: respinta pochi giorni fa dalla Procura di Teramo la seconda richiesta di riapertura del caso. Resta un mistero il decesso della 19enne di Tortoreto precipitata dal cavalcavia della A14 la notte a cavallo fra il 31 agosto e il 1° settembre 2015. I nuovi elementi di prova forniti dai legali della famiglia per la Procura sarebbero ininfluenti e comunque non sufficienti per far riaprire l’inchiesta già archiviata come suicidio. Ipotesi, questa, sempre respinta dai genitori di Giulia che da cinque anni si stanno battendo per la verità: per loro Giulia è stata uccisa. foto a luci rosse di Giulia: a processo il ragazzo che la istigò Il loro legale ha infatti annunciato di avere l’intenzione di presentare ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) MorteDi: respinta pochi giorni fa dalla Procura di Teramo la seconda richiesta di riapertura del caso. Resta un mistero il decesso della 19enne di Tortoreto precipitata dal cavalcavia della A14 la notte a cavallo fra il 31 agosto e il 1° settembre 2015. I nuovi elementi di prova forniti dai legali della famiglia per la Procura sarebbero ininfluenti e comunque non sufficienti per far riaprire l’inchiesta già archiviata come suicidio. Ipotesi, questa, sempre respinta dai genitori diche da cinque anni si stanno battendo per la verità: per loroè stata uccisa.a luci rosse di: ail ragazzo che la istigò Il loro legale ha infatti annunciato di avere l’intenzione di presentare ...

Inizia il processo per induzione alla prostituzione e pornografia

È iniziato nella mattina di venerdì 30 ottobre il processo presso il tribunale di Teramo: sul banco degli imputati siederà Francesco Totaro, accusato di aver indotto Giulia Di Sabatino, minorenne ...

