Gianluca Vacchi si mostra con la figlia Blu Jerusalema | tutti impazziti | anche gli amici vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra, Blu. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”. Aveva scritto queste parole per annunciare il lieto evento. L’imprenditore e influencer è diventato papà per la prima volta qualche giorno fa e aveva subitoto ai suoi oltre 18 milioni di follower un ritratto di famiglia in ospedale: una foto dolcissima di lui, la modella 25enne Sharon Fonseca e la piccolina. Poco prima del parto, tra l’altro,avevaimprovvisato un balletto insieme alla sua compagna in ospedale. Poi l’annuncio della nascita e quello del ...