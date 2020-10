Gianluca Vacchi età | peso | altezza | carriera e vita privata | tutto sull’imprenditore e influencer italiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Uno dei personaggi del momento è sicuramente. L’imprenditore eogni giorno condividete con i suoi oltre 18 milioni di followers attimi della suasiache pubblica su Instagram. Unafatta di lusso e comfort che non passa di certo inosservata. Anche le sue coreografie su TikTok catturano l’attenzione dei fan. Inoltre,, oltre ad essere un businessman e un personaggio social, è anche un deejay, uno scrittore e un attore. Scopriamo ora insieme alcune curiosità su di lui. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Ecco tutte le risposte a queste domande e non solo. Leggi anche –>papà, è ...

_grazy87 : @Roxas_223 Gianluca Vacchi ?? - MediasetPlay : Con un post Instagram da record di cuoricini, Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon Fonseca hanno annunciato la nas… - Giuliaiacopetta : Poi mi spiegate con quale coraggio Gianluca Vacchi ha chiamato la figlia Blu Jerusalema ??????? #GIANLUCAVACCHI - zeronove65 : Gianluca Vacchi ha chiamato la propria figlia Jerusalema. Venticinque anni fa, se fosse stata seguita anche dai mie… - avvmacellaro : RT @MaxTomorrow: Librandi è la versione anziana di Gianluca Vacchi. Unica differenza, solo più deficiente. #DrittoeRovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

Uno dei personaggi del momento è sicuramente Gianluca Vacchi. L’imprenditore e influencer italiano ogni giorno condividete con i suoi oltre 18 milioni di followers attimi della sua vita sia ...Gianluca Vacchi ha finalmente stretto tra le braccia la sua prima figlia, la piccola Blu Jerusalema, nata in una clinica in Ticino lo scorso 27 ottobre. Sharon Fonseca ha realizzato un video in cui si ...