Giada De Blanck, manager affermata nello sport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Classe 1981, Giada De Blanck 10 anni fa ha detto addio alla televisione e si è lanciata nel settore degli eventi. La giovane De Blanck infatti lavora come manager in una squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Volley e non ha nessuna intenzione di ritornare nel mondo luccicante dello spettacolo. La Giò Valley infatti, che ha iniziato a far parte della sua vita nel 2017, è diventata una delle sue più grandi soddisfazioni personali: “Quanto amo il mio lavoro e lo sport – si legge sul suo profilo Instagram – Cuore, valori e passione”. Tra un commento e l’altro sulle vicissitudini di sua madre all’interno della casa più spiata d’Italia, che tra l’altro Giada De Blanck ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Classe 1981,De10 anni fa ha detto addio alla televisione e si è lanciata nel settore degli eventi. La giovane Deinfatti lavora comein una squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Volley e non ha nessuna intenzione di ritornare nel mondo luccicante dello spettacolo. La Giò Valley infatti, che ha iniziato a far parte della sua vita nel 2017, è diventata una delle sue più grandi soddisfazioni personali: “Quanto amo il mio lavoro e lo– si legge sul suo profilo Instagram – Cuore, valori e passione”. Tra un commento e l’altro sulle vicissitudini di sua madre all’interno della casa più spiata d’Italia, che tra l’altroDe...

