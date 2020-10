Giacomo Ferrara | chi è Spadino Anacleti di Suburra | età | altezza | peso | origini | la fidanzata attrice

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è l’attore italiano noto soprattutto per il successo nella famosa serie, distribuita da Netflix. Lui interpreta il ruolo di Alberto, fratello del boss del clan zingaro degli, che nasconde a tutti la sua omosessualità e che sogna la libertà dalla famiglia dalle catene del clan. Un personaggio difficile da interpretare a cuiha saputo dare carattere e attributi che lo hanno consacrato ad uno dei personaggi più amati di sempre al fianco di Alessandro Borghi.si descrive come un ragazzo semplice, abruzzese fino al midollo, con la testa dura: “Ma anche innamorato di Roma: ad esempio mi piace ...

Con i sei episodi della terza stagione usciti oggi su Netflix in oltre 190 paesi nel mondo si conclude per sempre la trama di Suburra – La Serie, apprezzatissimo crime thriller italiano che, ispirando ...“Suburra – La serie“ si è distacca dal film, nonostante alcuni attori abbiano fatto il salto dalla pellicola alla tv: in particolare i due protagonisti, Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. La serie ...