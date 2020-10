GF Vip, il dolore di Maria Teresa Ruta per la figlia Guenda dopo quello che è successo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove rivelazioni sofferenti di Maria Teresa Ruta. Durante la mattinata la donna è ritornata a parlare della figlia Guenda Goria, focalizzandosi soprattutto sulla vicenda legata alle dichiarazioni di quest’ultima, che ha parlato di abbandono da parte della madre qualche settimana fa. Ne è passato di tempo da quel momento e sono anche giunti chiarimenti, eppure la conduttrice televisiva ripensa ancora a quelle considerazioni della giovane e non riesce proprio a dimenticarsene. Ha discusso di ciò in giardino insieme ad altri coinquilini, ovvero Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Ha anche parlato della storia d’amore di Guenda con un uomo molto più grande ed ha ammesso di avere delle responsabilità perché era suo compito intervenire, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove rivelazioni sofferenti di. Durante la mattinata la donna è ritornata a parlare dellaGoria, focalizzandosi soprattutto sulla vicenda legata alle dichiarazioni di quest’ultima, che ha parlato di abbandono da parte della madre qualche settimana fa. Ne è passato di tempo da quel momento e sono anche giunti chiarimenti, eppure la conduttrice televisiva ripensa ancora a quelle considerazioni della giovane e non riesce proprio a dimenticarsene. Ha discusso di ciò in giardino insieme ad altri coinquilini, ovvero Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Ha anche parlato della storia d’amore dicon un uomo molto più grande ed ha ammesso di avere delle responsabilità perché era suo compito intervenire, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip dolore Gf Vip, il dolore di Maria Teresa Ruta: "A vent'anni hanno tentato di stuprarmi, ho un vuoto dentro" ilGiornale.it Chi era Gemma Parison, la mamma di Silvia Toffanin

Un messaggio di conforto che arriva per lenire il dolore di una perdita così importante. Silvia Toffanin è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre del 1979, dal 2002 è legata al vicepresidente ...

Gf Vip: Enock consola la contessa per la mancanza di Giada

In un momento di pura nostalgia per la figlia Giada, Patrizia De Blanck è stata consolata da un caldo abbraccio di Enock ...

