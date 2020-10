GF VIP, diretta quattordicesima puntata: Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Petrelli salvi dalla nomination (Di venerdì 30 ottobre 2020) GRANDE FRATELLO VIP, LA diretta DELLA quattordicesima puntata SU LEGGO.IT 22.35 Elisabetta dice che sogna quasi tutte le notte Flavio Briatore , ride ma non vuole dire di più 22.31 La Gregoraci nella ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 30 ottobre 2020) GRANDE FRATELLO VIP, LADELLASU LEGGO.IT 22.35 Elisabetta dice che sogna quasi tutte le notte Flavio Briatore , ride ma non vuole dire di più 22.31 La Gregoraci nella ...

A_A_ileen : ???????? #GFVIP Elisabetta Gregoraci, 'televoto pilotato al GF Vip con centinaia di account falsi': il caso esplode pr… - CheDonnait : Franceska annuncia essere positiva al sierologico poco prima della diretta del #GFVIP - fabiofabbretti : #GFVIP: la quattordicesima puntata in diretta minuto per minuto su - simonabastiani : Pronti per il LIVEBLOGGING del @GF_diretta? Seguiteci dalle ore 21,30 e non perderete nemmeno un minuto di quello c… - GuidaTVPlus : 30-10-2020 21:15 #MediasetExtra Grande Fratello Vip (in diretta dalla casa) #Realityshow #Intrattenimento -