GF Vip | Brandi | Antonella Elia pilota il televoto?

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Matildeda quando è uscita dalla casa è inarrestabile: ne ha per tutti e dopo i veleni contro Tommaso Zorzi ecco che nel suo mirino finisce l’opinionistaLa ballerina e showgirl si scaglia contronon solo dicendo che sta seguendo un “copione” e che è in grado di influenzare il, ma ecco che spunta pure un messaggio privato che si erano scambiate. GF Vip, MatildeArticolo completo: dal blog SoloDonna

ha aggiustato il tiro prendendo di mira la Brandi. GF Vip, il messaggio inviato dalla Elia Matilde, inoltre, rivela l’esistenza di un messaggio privato che la Elia le avrebbe inviato pochi ...In un momento in cui lei era già nell’occhio del ciclone, per aver portato famiglia e amici con un jet privato nel “Brando Resort” di Tahiti per festeggiare la sua entrata negli “anta”.