GF Vip, Balotelli contro Guenda: "I problemi familiari li teniamo per noi"

Nuovo capitolo del dramma familiare tra Maria Teresa Ruta, Guenda e Amedeo Goria. Così Mario Balotelli, al centro di polemiche nelle ultime settimane per una frase sessista, si è lamentato sui social, dicendo che nella Casa si fanno due pesi e due misure.

La frase della discordia: le parole di Balotelli

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Mario Balotelli è andato a fare visita al fratello Enock. Un quadretto molto spensierato, se non fosse per il fatto che l'ex attaccante del Brescia ha poi fatto una battuta scomoda nei confronti della sua ex, Dayane Mello. Quando Alfonso Signorini ha fatto notare a Balotelli che la sua ex ragazza lo vorrebbe dentro la Casa, lui ha risposto: "Dayane mi vuole dentro e poi mi dice 'basta che mi fai ...

