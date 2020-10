Gf Vip, Andrea Zelletta inchiodato a Mattino Cinque: la presunta amante mostra i messaggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Andrea Zelletta avrà una brutta gatta da pelare una volta uscito dal gioco dal Grande Fratello Vip: la presunta amante, Alice Fabbrica, ha deciso di mostrare a Mattino Cinque tutti i messaggi che le ha inviato l’ex tronista. Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini metteva a confronto Andrea Zelletta con Alice Fabbrica, influencer che ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020)avrà una brutta gatta da pelare una volta uscito dal gioco dal Grande Fratello Vip: la, Alice Fabbrica, ha deciso dire atutti iche le ha inviato l’ex tronista. Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini metteva a confrontocon Alice Fabbrica, influencer che ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Andrea Zelletta: cosa succede? Ecco perchè ha abbandonato la casa - #Andrea #Zelletta: #succede? #perchè - andrea_vip_rg : @alefitpiu La perfezione - andrea_vip_rg : @sarettaperte Come darti torto? È bellissimo riceverla in faccia! - daniela45651315 : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP -