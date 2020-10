Gf Vip, Andrea Zelletta abbandona la casa: cosa è successo? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa sera, 30 ottobre, ci sarà una nuova scoppiettante puntata al Grande Fratello Vip. Sapremo finalmente chi sarà il vip che il pubblico ha deciso di eliminare dopo una settimana di attesa. Ma nel frattempo, a poche ore dalla diretta serale, un concorrente ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà inaspettatamente. Una scelta improvvisa, che ha lasciato di stucco non solo il pubblico da casa, ma anche gli altri coinquilini. Il vip in questione sarebbe Andrea Zelletta. Spesso il gieffino è stato al centro delle polemiche per il suo carattere molto introverso, ma adesso sembrava si fosse integrato bene nel gruppo e avesse cominciato ad esprimere il suo pensiero. Allora, cosa l’ha spinto ad abbandonare il reality? Vediamo meglio il ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa sera, 30 ottobre, ci sarà una nuova scoppiettante puntata al Grande Fratello Vip. Sapremo finalmente chi sarà il vip che il pubblico ha deciso di eliminare dopo una settimana di attesa. Ma nel frattempo, a poche ore dalla diretta serale, un concorrente ha dovutore ladi Cinecittà inaspettatamente. Una scelta improvvisa, che ha lasciato di stucco non solo il pubblico da, ma anche gli altri coinquilini. Il vip in questione sarebbe. Spesso il gieffino è stato al centro delle polemiche per il suo carattere molto introverso, ma adesso sembrava si fosse integrato bene nel gruppo e avesse cominciato ad esprimere il suo pensiero. Allora,l’ha spinto adre il reality? Vediamo meglio il ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - PatalanoCandida : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Serena91953500 : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Antoniocarri83 : https://tv.fanpage.c it/gf-vip-andrea-zelletta-abbandona-la-casa-per-motivi-personali/ - zazoomblog : Andrea Zelletta l’annuncio del GF Vip: “è fuori dalla casa per motivi personali” - #Andrea #Zelletta #l’annuncio… -