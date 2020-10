GF Vip: Andrea Zelletta Abbandona il Reality! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta non è più nella casa e avrebbe lasciato il reality show di Canale 5 per motivi personali. Ecco che cosa è successo al concorrente. Rientrerà in casa? GF Vip 5, ecco perché Andrea Zelletta non è più nella casa più spiata d’Italia! I telespettatori e gli stessi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 avevano notato la strana assenza di Andrea Zelletta nella casa più spiata d’Italia. L’inquilino ha dovuto lasciare il reality show a causa di alcuni motivi personali. Tutti i gieffini si sono chiesti che fine avesse fatto Andrea. Dopo le continue domande su Zelletta e le ricerche finite male da parte della contessa Patrizia De Black, è ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5,non è più nella casa e avrebbe lasciato il reality show di Canale 5 per motivi personali. Ecco che cosa è successo al concorrente. Rientrerà in casa? GF Vip 5, ecco perchénon è più nella casa più spiata d’Italia! I telespettatori e gli stessi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 avevano notato la strana assenza dinella casa più spiata d’Italia. L’inquilino ha dovuto lasciare il reality show a causa di alcuni motivi personali. Tutti i gieffini si sono chiesti che fine avesse fatto. Dopo le continue domande sue le ricerche finite male da parte della contessa Patrizia De Black, è ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - PatalanoCandida : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Serena91953500 : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Antoniocarri83 : https://tv.fanpage.c it/gf-vip-andrea-zelletta-abbandona-la-casa-per-motivi-personali/ - zazoomblog : Andrea Zelletta l’annuncio del GF Vip: “è fuori dalla casa per motivi personali” - #Andrea #Zelletta #l’annuncio… -