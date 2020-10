GF Vip, Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta: l’atteso confronto nella Casa (Di sabato 31 ottobre 2020) nella Casa del Grande Fratello Vip entra Amedeo Goria, per un faccia a faccia con la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta. Il triangolo familiare è stato protagonista negli ultimi giorni di accuse e forti dichiarazioni. Il giornalista questa sera si mette a confronto con le due concorrenti. Amedeo Goria a confronto con Guenda e Maria Teresa Negli ultimi giorni Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono finite al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip. Nello specifico madre e figlia sono venute a conoscenza, nel corso dell’ultima puntata, di alcune dichiarazioni ad ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 ottobre 2020)del Grande Fratello Vip entra, per un faccia a faccia con la figlia Guenda e l’ex moglie. Il triangolo familiare è stato protagonista negli ultimi giorni di accuse e forti dichiarazioni. Il giornalista questa sera si mette acon le due concorrenti.con Guenda eNegli ultimi giorni Guendasono finite al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip. Nello specifico madre e figlia sono venute a conoscenza, nel corso dell’ultima puntata, di alcune dichiarazioni ad ...

giudicosempre : Con tutta sta clip riguardo Amedeo Gloria già i vip nella stanza da letto staranno tutti dormendo #GFVIP - Giusercole : 30/10/2020 abbiamo assistito ad un discorso di due veri vip che con tanta eleganza e tanta intelligenza ci hanno ap… - Gioiaste1 : RT @viperaevipera: Maria Teresa, Guenda, Amedeo io so che c’è un modo per risolvere queste vostre problematiche e quel modo non si chiama G… - Licia_m_93 : RT @viperaevipera: Maria Teresa, Guenda, Amedeo io so che c’è un modo per risolvere queste vostre problematiche e quel modo non si chiama G… - La_La_La___P : RT @viperaevipera: Maria Teresa, Guenda, Amedeo io so che c’è un modo per risolvere queste vostre problematiche e quel modo non si chiama G… -