Germania: Scholz,aumentare tasse sui redditi alti dopo crisi (Di venerdì 30 ottobre 2020) BERLINO, 30 OTT - Il candidato Spd alla cancelleria per le elzioni in Germania del 2021 e attuale ministro delle Finanze Olaf Scholz si è detto favorevole ad alzare le tasse per "chi guadagna molti, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) BERLINO, 30 OTT - Il candidato Spd alla cancelleria per le elzioni indel 2021 e attuale ministro delle Finanze Olafsi è detto favorevole ad alzare leper "chi guadagna molti, ...

Germania: Covid, governo presenta nuovi aiuti per la serrata

Berlino, 29 ott 17:59 - (Agenzia Nova) - Il governo federale della Germania ha presentato oggi gli aiuti per ... rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. La spesa prevista è fino a 10 miliardi di ...

