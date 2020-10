Germania, record di contagi in 24 ore: +18.681. I medici delle terapie intensive: «Forte peggioramento entro 14 giorni» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Oltre 18 mila contagi da Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore. Si tratta di un’impennata di 2 mila casi in più rispetto al giorno precedente (18.681 contro 16.774). Il dato giornaliero diffuso dal Robert Koch Institut è il più alto registrato finora, anche se rispetto alla primavera la Germania effettua molti più tamponi. Settantasette i nuovi decessi, che portano il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 10.349. Di fronte all’aumento esponenziale della diffusione del virus, Angela Merkel e i ministri presidenti dei Lander hanno annunciato due giorni fa un semi-lockdown, a partire da lunedì 2 novembre. A preoccupare è la pressione crescente sul sistema sanitario. Negli ospedali ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Oltre 18 milada Covid-19 innelle ultime 24 ore. Si tratta di un’impennata di 2 mila casi in più rispetto al giorno precedente (18.681 contro 16.774). Il dato giornaliero diffuso dal Robert Koch Institut è il più alto registrato finora, anche se rispetto alla primavera laeffettua molti più tamponi. Settantasette i nuovi decessi, che portano il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 10.349. Di fronte all’aumento esponenziale della diffusione del virus, Angela Merkel e i ministri presidenti dei Lander hanno annunciato duefa un semi-lockdown, a partire da lunedì 2 novembre. A preoccupare è la pressione crescente sul sistema sanitario. Negli ospedali ...

Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - Tg3web : L’Europa valuta nuove misure restrittive perché i contagi continuano a crescere in tutti i paesi. E la Germania toc… - luisaloffredo28 : #Covid, in #Francia 47mila contagi e 235 morti. #Spagna, record da inizio pandemia: 23mila casi. In #Germania 16mil… - Virus1979C : Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai… - GiangioTheGlide : RT @ultimenotizie: Nuovo record di casi di #Covid19 registrati in 24 ore in #Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania record Covid, record di casi in Germania: 16mila in 24 ore. Francia: ‘Stimiamo un milione di positivi’ Il Fatto Quotidiano Covid, record casi in Usa, oltre 91 mila

Gli Stati Uniti registrano il record assoluto di contagi ... Il presidente Trump, però, ostenta sicurezza: "Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo.

Coronavirus: Francia in lockdown da venerdì, stretta in Germania

Francia in lockdown da venerdì, ma le scuole restano aperte. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. In Francia e in Europa "siamo sommersi" dall'accelerazione del coronavirus: lo ha ...

Gli Stati Uniti registrano il record assoluto di contagi ... Il presidente Trump, però, ostenta sicurezza: "Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo.Francia in lockdown da venerdì, ma le scuole restano aperte. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. In Francia e in Europa "siamo sommersi" dall'accelerazione del coronavirus: lo ha ...