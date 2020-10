Germania, Italia classificata come nazione a rischio: tranne la Calabria (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Germania, l’istituto Koch ha classificato l’Italia come un paese a rischio con la sola eccezione della Regione Calabria. La Germania ha classificato come paese a rischio l’Italia con la sola eccezione della Regione Calabria. Chiunque provenga da questa zone, comprese il Vaticano e San Marino, dovrà sottoporsi a un tampone o in alternativa trascorrere … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In, l’istituto Koch ha classificato l’un paese acon la sola eccezione della Regione. Laha classificatopaese al’con la sola eccezione della Regione. Chiunque provenga da questa zone, comprese il Vaticano e San Marino, dovrà sottoporsi a un tampone o in alternativa trascorrere … L'articolo proviene da Inews.it.

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - repubblica : L'allarme della Germania: tutta l'Italia a rischio Covid, tranne la Calabria - agorarai : 'Il #Lockdown2 è inevitabile anche per una questione di geografia europea, se chiude la #Francia, chiude la… - GmTafalia66 : RT @ClaudioDeglinn2: Ricordate l'attentato ai mercantini in Germania a Berlino? Anche in quel caso era un 24enne tunisino Anis Amri. Era sb… - pierpp_ : RT @repubblica: L'allarme della Germania: tutta l'Italia a rischio Covid, tranne la Calabria [dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Italia Covid, Germania: tutta Italia zona ad alto rischio tranne Calabria Adnkronos Le meraviglie pittoriche di Tiepolo in mostra a Milano

Luogo simbolo della cultura e dell’arte meneghina, le Gallerie d’Italia – Piazza Scala accolgono uno dei ... dall’esperienza in Germania agli esiti finali della sua vita, conclusasi a Madrid nel 1770.

L'economia italiana è ripartita: Pil +16,2%, oltre le previsioni e doppia la Germania

Economia - La variazione acquisita per il 2020 è pari a -8,2%. Sul fronte dell'occupazione è pesante il tributo in termini di posti di lavoro: 330 mila in meo dal mese di febbraio 2020. A settembre ...

Luogo simbolo della cultura e dell’arte meneghina, le Gallerie d’Italia – Piazza Scala accolgono uno dei ... dall’esperienza in Germania agli esiti finali della sua vita, conclusasi a Madrid nel 1770.Economia - La variazione acquisita per il 2020 è pari a -8,2%. Sul fronte dell'occupazione è pesante il tributo in termini di posti di lavoro: 330 mila in meo dal mese di febbraio 2020. A settembre ...