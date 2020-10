Gazzetta: Juve-Sarri, manca accordo per la risoluzione. Il tecnico vuole i 2,5 milioni del mancato rinnovo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maurizio Sarri non ha firmato la risoluzione del contratto con la Juventus, scrive la Gazzetta. Ieri il tecnico di Figline “ha letto le carte, con attenzione, ma non le ha firmate”. Il club ha preparato un accordo da firmare entro domani, oggi se ne discuterà ancora. “La Juve ha preparato tutto per un accordo da trovare entro il 31 ottobre, domani. E si lavorerà anche oggi. Non un ultimatum, ci mancherebbe, ma una semplice strategia. Chiaramente siamo quasi fuori tempo massimo: di sicuro ieri nessuna intesa, bisogna andare no stop”. Il nodo da sciogliere è la penale che la Juve deve pagare per il mancato rinnovo: 2,5 milioni a cui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maurizionon ha firmato ladel contratto con lantus, scrive la. Ieri ildi Figline “ha letto le carte, con attenzione, ma non le ha firmate”. Il club ha preparato unda firmare entro domani, oggi se ne discuterà ancora. “Laha preparato tutto per unda trovare entro il 31 ottobre, domani. E si lavorerà anche oggi. Non un ultimatum, ci mancherebbe, ma una semplice strategia. Chiaramente siamo quasi fuori tempo massimo: di sicuro ieri nessuna intesa, bisogna andare no stop”. Il nodo da sciogliere è la penale che ladeve pagare per ilto: 2,5a cui ...

