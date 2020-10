Galeoto-Mediagol: “Il Palermo mi ha sempre chiuso le porte. Mirri è un grande tifoso, ma per tornare grandi serve altro. Rinaudo e Accardi…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ciccio Galeoto e la speranza che il nuovo Palermo punti fortemente alla cura ed allo sviluppo del settore giovanile.L'ex calciatore palermitano ha vestito da protagonista la maglia rosanero dal 1995 al 1997 quando in panchina c'era seduto Ignazio Arcoleo, in quel Palermo dei "Picciotti" che tutti ricordano con grande nostalgia. Il classe '72, nel corso dell'intervista concessa alla redazione di Mediagol.it, ha analizzato il momento delicato vissuto dal club di Viale del Fante."Settore giovanile? È giusto curarlo in modo maniacale come sta ben facendo a Palermo Leandro Rinaudo. Ci sono tantissimi ragazzi bravi che possono emergere e dobbiamo credere in loro, altrimenti rischiamo di farli allontanare da questo sport perché smetterebbero di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ciccioe la speranza che il nuovopunti fortemente alla cura ed allo sviluppo del settore giovanile.L'ex calciatore palermitano ha vestito da protagonista la maglia rosanero dal 1995 al 1997 quando in panchina c'era seduto Ignazio Arcoleo, in queldei "Picciotti" che tutti ricordano connostalgia. Il classe '72, nel corso dell'intervista concessa alla redazione di.it, ha analizzato il momento delicato vissuto dal club di Viale del Fante."Settore giovanile? È giusto curarlo in modo maniacale come sta ben facendo aLeandro. Ci sono tantissimi ragazzi bravi che possono emergere e dobbiamo credere in loro, altrimenti rischiamo di farli allontanare da questo sport perché smetterebbero di ...

