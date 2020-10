FUORI ORA, i nuovi singoli della settimana (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come ogni venerdì torna la rubrica FUORI ORA, in cui vi parliamo dei nuovi singoli appena pubblicati nel panorama musicale.I nostri pareri, i nostri voti e considerazioni oggi si rivolgono ai Maneskin, i Modà, Edoardo Bennato, Loredana Errore, Tiziano Ferro, Sfera Ebbasta, Marco Guazzone, Justin Bieber e i Meduza. Pronti a scoprire cosa ha riservato per noi oggi il mondo della musica? Maneskin, Vent’anni: 8,5 Un grido liberatorio avvolto da un cenno di disperazione: questa è Vent’anni, il nuovo singolo dei Maneskin.Vent’anni, l’età in cui il futuro sembra così lontano… ma anche così vicino. Le paure si fanno più grandi, la voglia di spaccare il mondo arde dentro. “Spiegare il colore a chi vede bianco e nero”. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come ogni venerdì torna la rubricaORA, in cui vi parliamo deiappena pubblicati nel panorama musicale.I nostri pareri, i nostri voti e considerazioni oggi si rivolgono ai Maneskin, i Modà, Edoardo Bennato, Loredana Errore, Tiziano Ferro, Sfera Ebbasta, Marco Guazzone, Justin Bieber e i Meduza. Pronti a scoprire cosa ha riservato per noi oggi il mondomusica? Maneskin, Vent’anni: 8,5 Un grido liberatorio avvolto da un cenno di disperazione: questa è Vent’anni, il nuovo singolo dei Maneskin.Vent’anni, l’età in cui il futuro sembra così lontano… ma anche così vicino. Le paure si fanno più grandi, la voglia di spaccare il mondo arde dentro. “Spiegare il colore a chi vede bianco e nero”. A ...

